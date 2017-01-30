Еволюцію уніформи стюардес за 100 років відтворили у двохвилинному ролику

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Київ • УНН

 • 11687 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Ролик, в якому показано, як змінювалася уніформа бортпровідників за останні 100 років, опублікували на французькому сайті для любителів подорожей, передає УНН з посиланням на Youtube канал Condé Nast Traveler.

За дві з половиною хвилини ролику показано еволюцію уніформи стюардес, починаючи з елегантних костюмів 1930-х років, строгих уніформ 1940-х, яскравих і барвистих форм 1960-х та сучасні уніформи, а також уніформи майбутнього.

Як повідомляв УНН, до команди собак Wag Brigade, які вітають пасажирів Міжнародного аеропорту Сан-Франциско, приєдналося порося.

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