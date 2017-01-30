Эволюцию униформы стюардесс за 100 лет воссоздали в двухминутном ролике
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Ролик, в котором показано, как изменялась униформа бортпроводников за последние 100 лет, опубликовали на французском сайте для любителей путешествий, передает УНН со ссылкой на Youtube канал Condé Nast Traveler.
За две с половиной минуты ролика показана эволюция униформы стюардесс, начиная с элегантных костюмов 1930-х годов, строгих униформ 1940-х, ярких и красочных форм 1960-х и современные формы одежды, а также униформы будущего.
Как сообщал УНН, к команде собак Wag Brigade, которые приветствуют пассажиров Международного аэропорта Сан-Франциско, присоединился поросенок.