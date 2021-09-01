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Евакуйовані афганці зможуть безстроково проживати в Британії

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КИЇВ. 1 вересні. УНН. Афганці, які працювали на британські військові та уряд Великої Британії, зможуть переїхати до Великобританії назавжди. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У рамках операції “Теплий прийом” усі евакуйовані афганці, які співпрацювали з британськими військовими і в Афганістані, зможуть залишатись у Великій Британії без будь-яких обмежень за часом.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що не може назвати “остаточної” цифри щодо кількості людей, які мають право приїхати до Великобританії та залишилися в Афганістані.

Уряд заявив, що ті, хто вже був переселений у Великобританію з тимчасовим проживанням, тепер можуть поліпшити свій імміграційний статус, дозволивши їм отримати доступ до постійної роботи з необмеженими правами на роботу.

Прем’єр -міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія має величезний борг перед тими, хто працював зі збройними силами в Афганістані.

Цитата

“Я впевнений, що ми надаємо їм та їхнім сім’ям підтримку, необхідну для відновлення їхнього життя тут, у Великобританії”, — сказав він.

Нагадаємо

Міністерство оборони повідомило, що Велика Британія евакуювала понад 13 700 своїх громадян і афганців. 

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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