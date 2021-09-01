Эвакуированные афганцы смогут бессрочно проживать в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентябре. УНН. Афганцы, которые работали на британских военных и правительство Великобритании, смогут переехать в Великобританию навсегда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В рамках операции “Теплый прием” все эвакуированные афганцы, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, смогут оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени.
Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что не может назвать “окончательной” цифры по количеству людей, которые имеют право приехать в Великобританию и остались в Афганистане.
Правительство заявило, что те, кто уже был переселен в Великобританию с временным проживанием, теперь могут улучшить свой иммиграционный статус, позволив получить доступ к постоянной работе с неограниченными правами на работу.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания имеет огромный долг перед теми, кто работал с вооруженными силами в Афганистане.
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“Я уверен, что мы предоставляем им и их семьям поддержку, необходимую для восстановления их жизни здесь, в Великобритании”, — сказал он.
Напомним
Министерство обороны сообщило, что Великобритания эвакуировала более 13 700 своих граждан и афганцев.
Контекст
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.