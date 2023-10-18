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EUSA продовжила заборону на участь росіян та білорусів у студентському спорті

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Європейська асоціація університетського спорту (EUSA) продовжує відсторонення представників росії та білорусі від участі у студентському спорті. Причина - агресія рф проти України. Згідно інформації пресслужби Мінспорту, рішення 2022 року про заборону було сьогодні продовжено, передає УНН.

EUSA продовжила заборону на участь росіян та білорусів у студентському спорті

Деталі

EUSA продовжує відсторонення росії та білорусі через війну проти України. Відповідне рішення, щодо заборони участі російських та білоруських команд у студентському спорті було ухвалене у 2022 році. Заборона продовжує діяти - це стало відомо за підсумками зустрічі EUSA, яка нещодавно відбулася у Туреччині.

Цитата

«EUSA відкидає всі форми насильства і хотіла б висловити нашу незмінну солідарність з жертвами конфліктів в країнах, які є членами нашої організації. Ми стоїмо разом із усіма жертвами і закликаємо негайно припинити насильство», — заявили в Асоціації університетського спорту.

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