EUSA продлила запрет на участие россиян и белорусов в студенческом спорте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Европейская ассоциация университетского спорта (EUSA) продолжает отстранение представителей россии и беларуси от участия в студенческом спорте. Причина - агрессия рф против Украины. Согласно информации Минспорта, решение 2022 года о запрете было сегодня продлено, передает УНН.
Детали
EUSA продолжает отстранение россии и беларуси из-за войны против Украины. Соответствующее решение о запрете участия российских и белорусских команд в студенческом спорте было принято в 2022 году. Запрет продолжает действовать - это стало известно по итогам встречи EUSA, которая недавно состоялась в Турции.
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«EUSA отвергает все формы насилия и хотела бы выразить нашу неизменную солидарность с жертвами конфликтов в странах, которые являются членами нашей организации. Мы стоим вместе со всеми жертвами и призываем немедленно прекратить насилие», — заявили в Ассоциации университетского спорта.
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