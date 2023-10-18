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EUSA продлила запрет на участие россиян и белорусов в студенческом спорте

Киев • УНН

 • 314192 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Европейская ассоциация университетского спорта (EUSA) продолжает отстранение представителей россии и беларуси от участия в студенческом спорте. Причина - агрессия рф против Украины. Согласно информации Минспорта, решение 2022 года о запрете было сегодня продлено, передает УНН.

EUSA продлила запрет на участие россиян и белорусов в студенческом спорте

Детали

EUSA продолжает отстранение россии и беларуси из-за войны против Украины. Соответствующее решение о запрете участия российских и белорусских команд в студенческом спорте было принято в 2022 году. Запрет продолжает действовать - это стало известно по итогам встречи EUSA, которая недавно состоялась в Турции.

Цитата

«EUSA отвергает все формы насилия и хотела бы выразить нашу неизменную солидарность с жертвами конфликтов в странах, которые являются членами нашей организации. Мы стоим вместе со всеми жертвами и призываем немедленно прекратить насилие», — заявили в Ассоциации университетского спорта.

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