Естонська розвідка: росія вирішила ігнорувати присутність українських сил на курщині
Київ • УНН
Заступник командувача Розвідцентру Естонії вважає, що РФ ігнорує масштаби проблеми в Курській області. Україна створила стратегічну дилему для Росії, змусивши її обирати між відступом і витратою ресурсів.
Режим російської федерації, очевидно, вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські сили створюють для них операцією у курській області, вважає заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, пише УНН з посиланням на ERR.
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"У цей час стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в курській області", - сказав Кессельманн.
За словами Кессельманна, знищення мостів через річку Сейм ставить зс рф перед дилемою: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і цим територія перейде під контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. "Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, імовірно, не буде легко здійснити для російської федерації", - зазначив Кессельманн.
За його словами, наразі підрозділи рф створюють лінію оборони на лінії рильськ-льгов-курськ. При цьому, з його слів, "стратегічна дилема, з якою стикається росія у цей момент, уже створена". "Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території курської області", - заявив Кессельман.
"Схоже, що режим російської федерації вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них у курській області", - додав він.
"Підбиваючи підсумок, можна сказати, що рф не змогла адекватно відреагувати на дії України в курській області. росія, як і раніше, чинить тиск на українські підрозділи на Донецькому напрямку, де тривають напружені бої. Але не видно, щоб росія наблизилася до стратегічних цілей, яких вона заявляла на початку війни", - сказав Кессельманн.
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