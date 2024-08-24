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Естонська розвідка: росія вирішила ігнорувати присутність українських сил на курщині

Естонська розвідка: росія вирішила ігнорувати присутність українських сил на курщині

Київ • УНН

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Заступник командувача Розвідцентру Естонії вважає, що РФ ігнорує масштаби проблеми в Курській області. Україна створила стратегічну дилему для Росії, змусивши її обирати між відступом і витратою ресурсів.

Режим російської федерації, очевидно, вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські сили створюють для них операцією у курській області, вважає заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, пише УНН з посиланням на ERR. 

Деталі

"У цей час стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в курській області", - сказав Кессельманн.

За словами Кессельманна, знищення мостів через річку Сейм ставить зс рф перед дилемою: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і цим територія перейде під контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. "Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, імовірно, не буде легко здійснити для російської федерації", - зазначив Кессельманн.

За його словами, наразі підрозділи рф створюють лінію оборони на лінії рильськ-льгов-курськ. При цьому, з його слів, "стратегічна дилема, з якою стикається росія у цей момент, уже створена". "Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території курської області", - заявив Кессельман.

"Схоже, що режим російської федерації вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них у курській області", - додав він.

"Підбиваючи підсумок, можна сказати, що рф не змогла адекватно відреагувати на дії України в курській області. росія, як і раніше, чинить тиск на українські підрозділи на Донецькому напрямку, де тривають напружені бої. Але не видно, щоб росія наблизилася до стратегічних цілей, яких вона заявляла на початку війни", - сказав Кессельманн.

Генштаб: операція на Курському напрямку триває, на фронті 149 боїв, майже третина - на Покровському напрямку24.08.24, 10:08 • 21060 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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