Эстонская разведка: россия решила игнорировать присутствие украинских сил на курщине

Режим российской федерации, очевидно, решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские силы создают для них операцией в курской области, считает заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, пишет УНН со ссылкой на ERR.

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"В настоящее время стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в курской области", - сказал Кессельманн.

По словам Кессельманна, уничтожение мостов через реку Сейм ставит вс рф перед дилеммой: отступить подразделениям, которые потенциально находятся в изоляции, и этим территория перейдет под контроль Украины, или использовать ресурсы для восстановления связующего пути. "Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществить для российской федерации", - отметил Кессельманн.

По его словам, сейчас подразделения рф создают линию обороны на линии рыльск-льгов-курск. При этом, по его словам, "стратегическая дилемма, с которой сталкивается россия в этот момент, уже создана". "Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории курской области", - заявил Кессельман.

"Похоже, что режим российской федерации решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них в курской области", - добавил он.

"Подводя итог, можно сказать, что рф не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в курской области. россия по-прежнему оказывает давление на украинские подразделения на Донецком направлении, где продолжаются напряженные бои. Но не видно, чтобы россия приблизилась к стратегическим целям, которые она заявляла в начале войны", - сказал Кессельманн.

Генштаб: операція на Курському напрямку триває, на фронті 149 боїв, майже третина - на Покровському напрямку