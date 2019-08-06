Естонія закликала країни ЄС бойкотувати російські паспорти, незаконно видані на Донбасі

КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Естонії відмовилися визнавати російські паспорти, які Російська Федерація видає на окупованих територіях України, в Донецькій і Луганській областях, і закликали інші країни ЄС не визнавати незаконні документи. Про це заявили міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає УНН з посиланням на BNN-news.