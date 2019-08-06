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Естонія закликала країни ЄС бойкотувати російські паспорти, незаконно видані на Донбасі

Естонія закликала країни ЄС бойкотувати російські паспорти, незаконно видані на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Естонії відмовилися визнавати російські паспорти, які Російська Федерація видає на окупованих територіях України, в Донецькій і Луганській областях, і закликали інші країни ЄС не визнавати незаконні документи. Про це заявили міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає УНН з посиланням на BNN-news.

"Сьогоднішнє рішення Естонії відображає наше принципове засудження амбіцій Росії. Я вірю, що інші держави-члени Європейського Союзу і міжнародне співтовариство в цілому незабаром приймуть аналогічні рішення. Наш обов'язок - продовжувати активно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав міністр закордонних справ Естонії Рейнсалу.

У МЗС Естонії уточнили, що не будуть визнавати російські паспорти, видані Росією жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня 2019 року, якщо раніше людина не була громадянином РФ.

"Надання прискореного російського громадянства жителям східної України є ще однією спробою підірвати незалежність України і увічнити нинішню нестабільну ситуацію з безпекою на сході України. Це повністю суперечить духу мінських угод", - додав Рейнсалу.

Нагадаємо, 24 квітня, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким жителі окупованих територій України можуть в спрощеному порядку отримати російське громадянство. 2 серпня на сайті комерційного права опублікували підписаний закон, який спрощує всім українцям процедуру отримання посвідки на проживання в РФ.

Як повідомляв УНН, раніше в МЗС Литви заявили, що планують на рівні ЄС домагатися невизнання російських паспортів, виданих на Донбасі.

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