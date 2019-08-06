Эстония призвала страны ЕС бойкотировать российские паспорта, незаконно выданные на Донбассе

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Эстонии отказались признавать российские паспорта, которые Российская Федерация выдает на оккупированных территориях Украины, в Донецкой и Луганской областях и призвали другие страны ЕС не признавать незаконные документы. Об этом заявили министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает УНН со ссылкой на BNN-news.