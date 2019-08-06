Эстония призвала страны ЕС бойкотировать российские паспорта, незаконно выданные на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Эстонии отказались признавать российские паспорта, которые Российская Федерация выдает на оккупированных территориях Украины, в Донецкой и Луганской областях и призвали другие страны ЕС не признавать незаконные документы. Об этом заявили министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает УНН со ссылкой на BNN-news.
“Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России. Я верю, что другие государства-члены Европейского Союза и международное сообщество в целом вскоре примут аналогичные решения. Наш долг — продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины”, — сказал министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу.
В МИД Эстонии уточнили, что не будут признавать российские паспорта, выданные Россией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если ранее человек не был гражданином РФ.
“Предоставление ускоренного российского гражданства жителям восточной Украины является еще одной попыткой подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Это полностью противоречит духу минских соглашений”, — добавил У. Рейнсалу.
Напомним, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители оккупированных территорий Украины могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. 2 августа на сайте правовой информации РФ опубликовали подписанный закон, который упрощает всем украинцам процедуру получения вида на жительство в РФ.
Как сообщал УНН, ранее в МИД Литвы заявили, что планируют на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов, выданных на Донбассе.