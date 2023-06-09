Естонія заборонила в'їзд патріарху кирилу

Деталі

Цахкна повідомив, що заборона на в'їзд була накладена на цих людей, тому що вони є учасниками серйозних порушень прав людини.

"Патріарх кирило - один із найбільших прихильників путінської ідеології", - сказав міністр закордонних справ. "Настав час його занести до чорного списку. Він виправдовував та підбурював війну проти України".

Цахкна сказав, що люди, які підтримують погані дії росії в Україні, не вітаються в Естонії. "Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд для всіх прихильників та виконавців злочинів росії".

"Позиція Естонії полягає в тому, що переслідувачі та в'язні Кара-Мурзи мають бути додані до глобального режиму санкцій з прав людини. Ми продовжуватимемо працювати над беззаперечним та негайним звільненням усіх політв'язнів у росії та притягненням до відповідальності організаторів репресій".

"Ми також оновили список осіб, які вчинили або підтримують серйозні порушення прав людини, яким не раді в Естонії", - додав міністр.

Заборона на в'їзд також була накладена на дев'ять осіб, які переслідували та садили Кара-Мурзу і ще не підпадали під санкції ЄС, а також на осіб, пов'язаних зі смертю Сергія Магнітського.

Доповнення

Ще у квітні минулого року Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує роль патріарха кирила у війні росії проти України, а громадська організація "Права людини без кордонів" звернулася до прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням притягнути патріарха кирила до особистої відповідальності за підбурювання та допомогу у війні проти України.

Російська православна церква в Естонії московського патріархату знаходиться під заступництвом патріарха кирила і очолюється митрополитом Євгеном. Минулого року митрополиту довелося дистанціюватися від заяв кирила про вторгнення в Україну.