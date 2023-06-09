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Естонія заборонила в'їзд патріарху кирилу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У п'ятницю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відновив список Магнітського, який забороняє в'їзд до Естонії 58 особам, включаючи голову російської православної церкви патріарха кирила та дев'ять осіб, які переслідували та садили до в'язниці правозахисника Володимира Кара-Мурзу, інформує УНН з посиланням на Baltic Times.

Естонія заборонила в'їзд патріарху кирилу

Деталі

Цахкна повідомив, що заборона на в'їзд була накладена на цих людей, тому що вони є учасниками серйозних порушень прав людини.

"Патріарх кирило - один із найбільших прихильників путінської ідеології", - сказав міністр закордонних справ. "Настав час його занести до чорного списку. Він виправдовував та підбурював війну проти України".

Цахкна сказав, що люди, які підтримують погані дії росії в Україні, не вітаються в Естонії. "Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд для всіх прихильників та виконавців злочинів росії".

"Позиція Естонії полягає в тому, що переслідувачі та в'язні Кара-Мурзи мають бути додані до глобального режиму санкцій з прав людини. Ми продовжуватимемо працювати над беззаперечним та негайним звільненням усіх політв'язнів у росії та притягненням до відповідальності організаторів репресій".

"Ми також оновили список осіб, які вчинили або підтримують серйозні порушення прав людини, яким не раді в Естонії", - додав міністр.

Заборона на в'їзд також була накладена на дев'ять осіб, які переслідували та садили Кара-Мурзу і ще не підпадали під санкції ЄС, а також на осіб, пов'язаних зі смертю Сергія Магнітського.

Доповнення

Ще у квітні минулого року Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує роль патріарха кирила у війні росії проти України, а громадська організація "Права людини без кордонів" звернулася до прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням притягнути патріарха кирила до особистої відповідальності за підбурювання та допомогу у війні проти України.

Російська православна церква в Естонії московського патріархату знаходиться під заступництвом патріарха кирила і очолюється митрополитом Євгеном. Минулого року митрополиту довелося дистанціюватися від заяв кирила про вторгнення в Україну.

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