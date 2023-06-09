Эстония запретила въезд патриарху кириллу

Детали

Цахкна сообщил, что запрет на въезд был наложен на этих людей, потому что они являются участниками серьезных нарушений прав человека.

"Патриарх кирилл - один из крупнейших сторонников путинской идеологии", — сказал министр иностранных дел. "Пришло время его занести в черный список. Он оправдывал и подстрекал войну против Украины".

Цахкна сказал, что люди, которые поддерживают плохие действия россии в Украине, не приветствуются в Эстонии. "Я призываю все страны ввести запрет на въезд для всех сторонников и исполнителей преступлений россии".

"Позиция Эстонии заключается в том, что преследователи Кара-Мурзы должны быть добавлены в глобальный режим санкций по правам человека. Мы будем продолжать работать над безоговорочным и немедленным освобождением всех политзаключенных в россии и привлечением к ответственности организаторов репрессий".

"Мы также обновили список лиц, совершивших или поддерживающих серьезные нарушения прав человека, которым не рады в Эстонии", — добавил министр.

Запрет на въезд также был наложен на девять человек, которые преследовали и сажали Кара-Мурзу и еще не подпадали под санкции ЕС, а также на лиц, связанных со смертью Сергея Магнитского.

Дополнение

Еще в апреле прошлого года Европарламент принял резолюцию, осуждающую роль патриарха кирилла в войне россии против Украины, а общественная организация "Права человека без границ" обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой привлечь патриарха кирилла к личной ответственности за подстрекательство и помощь в войне против Украины.

Русская православная церковь в Эстонии московского патриархата находится под покровительством патриарха кирилла и возглавляется митрополитом Евгением. В прошлом году митрополиту пришлось дистанцироваться от заявлений кирилла о вторжении в Украину.