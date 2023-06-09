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Эстония запретила въезд патриарху кириллу

Киев • УНН

 • 234953 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В пятницу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возобновил список Магнитского, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу русской православной церкви патриарха кирилла и девять человек, которые преследовали и сажали в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу, информирует УНН со ссылкой на Baltic Times.

Эстония запретила въезд патриарху кириллу

Детали

Цахкна сообщил, что запрет на въезд был наложен на этих людей, потому что они являются участниками серьезных нарушений прав человека.

"Патриарх кирилл - один из крупнейших сторонников путинской идеологии", — сказал министр иностранных дел. "Пришло время его занести в черный список. Он оправдывал и подстрекал войну против Украины".

Цахкна сказал, что люди, которые поддерживают плохие действия россии в Украине, не приветствуются в Эстонии. "Я призываю все страны ввести запрет на въезд для всех сторонников и исполнителей преступлений россии".

"Позиция Эстонии заключается в том, что преследователи Кара-Мурзы должны быть добавлены в глобальный режим санкций по правам человека. Мы будем продолжать работать над безоговорочным и немедленным освобождением всех политзаключенных в россии и привлечением к ответственности организаторов репрессий".

"Мы также обновили список лиц, совершивших или поддерживающих серьезные нарушения прав человека, которым не рады в Эстонии", — добавил министр.

Запрет на въезд также был наложен на девять человек, которые преследовали и сажали Кара-Мурзу и еще не подпадали под санкции ЕС, а также на лиц, связанных со смертью Сергея Магнитского.

Дополнение

Еще в апреле прошлого года Европарламент принял резолюцию, осуждающую роль патриарха кирилла в войне россии против Украины, а общественная организация "Права человека без границ" обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой привлечь патриарха кирилла к личной ответственности за подстрекательство и помощь в войне против Украины.

Русская православная церковь в Эстонии московского патриархата находится под покровительством патриарха кирилла и возглавляется митрополитом Евгением. В прошлом году митрополиту пришлось дистанцироваться от заявлений кирилла о вторжении в Украину.

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