Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення електромереж
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уряд Естонії передав Україні обладнання для повітряних ліній електропередач, щоб забезпечити безперебійну роботу українських енергосистем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.
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До 10-тонної партії допомоги входять алюмінієві дроти для високовольтних ліній електропередач, контрольні кабелі та інші аксесуари для повітряних ліній.
"Естонія всіляко допомагає Україні, яка потерпає від путінського режиму. В Україні зруйновано багато інфраструктури. Ми допомагаємо їм, відновлюючи її, тому що наявність електрики є елементарним і життєво важливим", – зазначив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.
Нагадаємо
Раніше Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати