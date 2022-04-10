Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення електромереж

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До 10-тонної партії допомоги входять алюмінієві дроти для високовольтних ліній електропередач, контрольні кабелі та інші аксесуари для повітряних ліній.

"Естонія всіляко допомагає Україні, яка потерпає від путінського режиму. В Україні зруйновано багато інфраструктури. Ми допомагаємо їм, відновлюючи її, тому що наявність електрики є елементарним і життєво важливим", – зазначив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.

Нагадаємо

Раніше Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати