ESPN склав рейтинг кращих баскетболістів всіх часів

На перший рядок генерації автори рейтингу поставили легенду “Чикаго Буллз”, який наразі є власником “Шарлотт Хорнетс” — Майкла Джордана.

“Найбільш величний гравець всіх часів. Джордан привів „Буллс“ до шести перемог в НБА, завоювавши шість нагород фіналу MVP і п’ять нагород MVP регулярного сезону, одночасно ставши глобальним символом на майданчику і за його межами. Блиск Джордана на обох кінцях паркету визначив покоління баскетболу і встановив новий стандарт для гравців, які йдуть по його стопам. Його гра вийшла за межі спорту”, — сказано в повідомленні ESPN.

Зауважимо, що друге місце отримав Леброн Джеймс, третім став Карім Абудл-Джабар. Далі розмістилися: Білл рассел, Меджик Джонсон, Вілт Чемберлен, Ларрі Бьорд, Тім Данкан, Кобі Брайант і Шакіл О’Ніл.

Додамо, що експерти звертали увагу як на цінність кар’єри баскетболістів, так і на статистичні показники.