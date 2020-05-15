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ESPN склав рейтинг кращих баскетболістів всіх часів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Рейтинг кращих гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) в історії склав та опублікував телеканал ESPN, передає УНН.

ESPN склав рейтинг кращих баскетболістів всіх часів

На перший рядок генерації автори рейтингу поставили легенду “Чикаго Буллз”, який наразі є власником “Шарлотт Хорнетс” — Майкла Джордана.

“Найбільш величний гравець всіх часів. Джордан привів „Буллс“ до шести перемог в НБА, завоювавши шість нагород фіналу MVP і п’ять нагород MVP регулярного сезону, одночасно ставши глобальним символом на майданчику і за його межами. Блиск Джордана на обох кінцях паркету визначив покоління баскетболу і встановив новий стандарт для гравців, які йдуть по його стопам. Його гра вийшла за межі спорту”, — сказано в повідомленні ESPN.

Зауважимо, що друге місце отримав Леброн Джеймс, третім став Карім Абудл-Джабар. Далі розмістилися: Білл рассел, Меджик Джонсон, Вілт Чемберлен, Ларрі Бьорд, Тім Данкан, Кобі Брайант і Шакіл О’Ніл.

Додамо, що експерти звертали увагу як на цінність кар’єри баскетболістів, так і на статистичні показники.

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