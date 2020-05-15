ESPN составил рейтинг лучших баскетболистов всех времен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории составил и опубликовал телеканал ESPN, передает УНН.
На первую строку генерации авторы рейтинга поставили легенду “Чикаго Буллз”, который сейчас является владельцем “Шарлотт Хорнетс” — Майкла Джордана.
“Наиболее величественный игрок всех времен. Джордан привел „Буллс“ до шести побед в НБА, завоевав шесть наград финала MVP и пять наград MVP регулярного сезона, одновременно став глобальным символом на площадке и за его пределами. Блеск Джордана на обоих концах паркета определил поколения баскетбола и установил новый стандарт для игроков, которые идут по его стопам. Его игра вышла за пределы спорта”, — говорится в сообщении ESPN.
Заметим, что второе место занял Леброн Джеймс, третье Карим Абудл-Джабар. Далее разместились Билл Рассел, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О’Нил.
Добавим, что эксперты обращали внимание как на ценность карьеры баскетболистов, так и на статистические показатели.