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Есмінець Британії почав стежити за російським фрегатом в Ла-Манші

Есмінець Британії почав стежити за російським фрегатом в Ла-Манші

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Для супроводу російського фрегата “Адмірал Горшков”, який проходить у британських територіальних водах, був задіяний есмінець HMS Defender (“Захисник”). Про це йдеться на сайті ВМС Великої Британії, передає УНН.

Як випливає з повідомлення, есмінець, портом приписки якого є Портсмут, стежить за діями російського фрегата і супроводжуючих кораблів і спостерігає за їхньої активністю в зоні “національних інтересів” Великої Британії.

У публікації також наводиться цитата глави Міноборони Великої Британії Марка Ланкастера: “Королівський флот завжди готовий захистити Велику Британію”.

5 березня стало відомо, що “Адмірал Горшков” і три супроводжуючих його судна увійшли в протоку Ла-Манш. Як відзначають ЗМІ РФ, російські кораблі вийдуть з протоки протягом поточного тижня.

Як повідомляв УНН, в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США. Про це заявив помічник держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після Першої Міжнародної конференції “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів” в Одесі.

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