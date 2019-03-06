Эсминец Британии начал следить за российским фрегатом в Ла-Манше
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Для сопровождения российского фрегата “Адмирал Горшков”, который проходит в британских территориальных водах, был задействован эсминец HMS Defender (“Защитник”). Об этом говорится на сайте ВМС Великобритании, передает УНН.
Как следует из сообщения, эсминец, портом приписки которого является Портсмут, следит за действиями российского фрегата и сопровождающих кораблей и наблюдает за их активностью в зоне “национальных интересов” Великобритании.
В публикации также приводится цитата главы Минобороны Великобритании Марка Ланкастера: "Королевский флот всегда готов защитить Великобританию“.
5 марта стало известно, что “Адмирал Горшков” и три сопровождающих его суда вошли в пролив Ла-Манш. Как отмечают СМИ РФ, российские корабли выйдут из пролива в течение текущей недели.
Как сообщал УНН, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции “Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров” в Одессе.