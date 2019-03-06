Эсминец Британии начал следить за российским фрегатом в Ла-Манше

Как следует из сообщения, эсминец, портом приписки которого является Портсмут, следит за действиями российского фрегата и сопровождающих кораблей и наблюдает за их активностью в зоне “национальных интересов” Великобритании.

В публикации также приводится цитата главы Минобороны Великобритании Марка Ланкастера: "Королевский флот всегда готов защитить Великобританию“.​

5 марта стало известно, что “Адмирал Горшков” и три сопровождающих его суда вошли в пролив Ла-Манш. Как отмечают СМИ РФ, российские корабли выйдут из пролива в течение текущей недели.

Как сообщал УНН, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции “Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров” в Одессе.