Есклація на Сході: у МЗС задоволені потужному сигналу солідарності від світових держав
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації Росією безпекової ситуації, пише УНН з посиланням на повідомлення речника зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка.
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“Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів. Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації”, — зазначив речник відомства.
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“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ. Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії”, — повідомив Ніколенко.
Він також додав, що: “Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з Президентом України підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив вчора під час зустрічі з главою Української держави і Президент Туреччини. Дякуємо всім нашим партнерам за цей вияв солідарності!”.