Есклация на Востоке: в МИД удовлетворены мощному сигналу солидарности от мировых государств

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Киев  •  УНН

 • 14747 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

Цитата

“Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности”, — отметил представитель ведомства.

Детали

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральной секретарем ОБСЕ. О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии”, — сообщил Николенко.

Он также добавил, что: “Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с Президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой Украинского государства и Президент Турции. Спасибо всем нашим партнерам за это проявление солидарности!”.

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