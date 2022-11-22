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Ердоган звинуватив рф у невиконанні угоди щодо Сирії

Ердоган звинуватив рф у невиконанні угоди щодо Сирії

Київ • УНН

 • 456675 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив росію в невиконанні домовленостей у Сирії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.

Деталі

Ердоган нагадав про сочинські домовленості 2019 року, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від терористів.

Цитата

«На жаль, попри неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів. Саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які будуть продовжені», – сказав Ердоган.

Доповнення

20 листопада ЗМІ повідомляли, що авіація Туреччини завдала ударів по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку. Також до Сирії увійшла колона військової техніки збройних сил Туреччини.

Міністерство національної оборони Туреччини заявило про початок "антитерористичної повітряної операції". У відомстві оголосили про "час розплати" за "віроломні напади негідників" і зазначили, що удари завдають позицій курдів, які Анкара визнає терористами.

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