Ердоган звинуватив рф у невиконанні угоди щодо Сирії

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Ердоган нагадав про сочинські домовленості 2019 року, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від терористів.

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«На жаль, попри неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів. Саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які будуть продовжені», – сказав Ердоган.

Доповнення

20 листопада ЗМІ повідомляли, що авіація Туреччини завдала ударів по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку. Також до Сирії увійшла колона військової техніки збройних сил Туреччини.

Міністерство національної оборони Туреччини заявило про початок "антитерористичної повітряної операції". У відомстві оголосили про "час розплати" за "віроломні напади негідників" і зазначили, що удари завдають позицій курдів, які Анкара визнає терористами.