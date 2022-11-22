Эрдоган обвинил рф в невыполнении соглашения по Сирии

Детали

Эрдоган напомнил о сочинских договоренностях 2019 года, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от террористов.

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«К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей, сами предпримем необходимые шаги против террористов. Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены», – сказал Эрдоган.

Дополнение

20 ноября СМИ сообщали, что авиация Турции нанесла удары по базам курдов в Сирии и на севере Ирака. Также в Сирию вошла колонна военной техники вооруженных сил Турции.

Министерство национальной обороны Турции заявило о начале "антитеррористической воздушной операции". В ведомстве объявили о "времени расплаты" за "вероломные нападения негодяев" и отметили, что удары наносят позиции курдов, которые Анкара признает террористами.