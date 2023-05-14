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Ердоган звинувачує турецьку опозицію у співпраці з Байденом

Ердоган звинувачує турецьку опозицію у співпраці з Байденом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів свої останні передвиборчі мітинги в Стамбулі в суботу, звинувативши опозицію в співпраці з президентом США Джо Байденом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Так, Реджеп Ердоган звинуватив турецьку опозицію в співпраці з президентом США. На його думку, ті, об’єднавшись, хочуть "скинути" чинного президента.

На мітингу в Стамбулі Ердоган нагадав про коментарі, зроблені президентом США Джо Байденом і опубліковані "New York Times" у січні 2020 року. Тоді Байден сказав, що Вашингтон повинен заохотити опонентів Ердогана перемогти на виборах.

"Байден віддав наказ повалити Ердогана, я це знаю. Усі мої люди це знають. Якщо це так, то завтрашні бюлетені також дадуть чітку відповідь Байдену", - сказав Ердоган.

Перший тур президентських виборів у Туреччині відбудеться 14 травня. За день до виборів опитування показали, що Ердоган поступається головному кандидату від опозиції Кемалю Киличдароглу. Однак, якщо жоден із них не набере більше 50% голосів і не забезпечить собі повну перемогу, голосування буде проведено у другий тур 28 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президентські вибори у Туреччині: перемога якого з кандидатів на краще для України, чи готовий Ердоган до програшу

Нагадаємо

Ердоган заявив, що після виборів між Грецією та Туреччиною може настати нова ера у відносинах.

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