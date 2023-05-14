Эрдоган обвиняет турецкую оппозицию в сотрудничестве с Байденом

Детали

Так, Реджеп Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в сотрудничестве с президентом США. По его мнению, те, объединившись, хотят "свергнуть" действующего президента.

На митинге в Стамбуле Эрдоган напомнил о комментариях, сделанных президентом США Джо Байденом и опубликованных "New York Times" в январе 2020 года. Тогда Байден сказал, что Вашингтон должен поощрить оппонентов Эрдогана победить на выборах.

"Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени также дадут чёткий ответ Байдену", - сказал Эрдоган.

Первый тур президентских выборов в Турции состоится 14 мая. За день до выборов опросы показали, что Эрдоган уступает главному кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Однако, если ни один из них не наберёт более 50% голосов и не обеспечит себе полную победу, голосование будет проведено во второй тур 28 мая.

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Напомним

Эрдоган заявил, что после выборов между Грецией и Турцией может наступить новая эра в отношениях.