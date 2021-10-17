Ердоган заявив про пропозицію США поставити літаки F-16 замість оплачених F-35

Деталі

Раніше в цьому місяці стало відомо, що Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням закупити 40 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації існуючих бойових літаків.

Виступаючи перед журналістами перед від'їздом в Західну Африку, Ердоган сказав, що Туреччина хоче повернути свої інвестиції в програму F-35 і що переговори з цього питання тривають.

"Ми заплатили 1,4 мільярда доларів за F-35, і США зробили таку пропозицію в обмін на ці платежі, - сказав Ердоган. - І в зв'язку з цим ми сказали, що давайте зробимо всі необхідні кроки для задоволення оборонних потреб нашої країни", - повідомив він, додавши, що нові літаки F-16 будуть сприяти розвитку флоту.

Анкара замовила понад 100 літаків F-35 виробництва Lockheed Martin Corp, але США виключили Туреччину з програми в 2019 році після того, як вона придбала російські системи протиракетної оборони С-400.

Доповнення

Багаторічне партнерство між союзниками по НАТО США та Туреччини пережило безпрецедентні потрясіння за останні п'ять років через розбіжності з політики щодо Сирії, більш тісних зв'язків Анкари з Москвою, її військово-морських амбіцій в східному Середземномор'ї, звинувачень США проти державного турецького банку та порушенні прав і свобод в Туреччині.

Купівля Анкарою С-400 також спричинила за собою санкції США. У грудні 2020 року Вашингтон вніс в чорний список Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників.

З тих пір США неодноразово застерігали Туреччину від подальших закупівель російської зброї. Але Ердоган дав зрозуміти, що Анкара як і раніше має намір закупити другу партію С-400 у Росії, що може погіршити існуючі стосунки з Вашингтоном.

Запиту на реактивні літаки, імовірно, буде важко отримати схвалення в Конгресі США, де в останні роки ставлення до Туреччини різко погіршилося.

У Конгресі США є підтримка обох партій, щоб підштовхнути адміністрацію Байдена до подальшого тиску на Анкару, в першу чергу в зв'язку з покупкою російського зброї та її репутацією в області прав людини.

Анкара заявила, що сподівається на поліпшення відносин при президенті США Джо Байдені.