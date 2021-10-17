Эрдоган заявил о предложении США поставить самолеты F-16 вместо оплаченных F-35

Детали

Ранее в этом месяце стало известно, что Турция обратилась к США с просьбой закупить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов для модернизации боевых самолетов.

Выступая перед журналистами перед отъездом в Западную Африку, Эрдоган сказал, что Турция хочет вернуть свои инвестиции в программу F-35 и переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов за F-35, и США сделали такое предложение в обмен на эти платежи, - сказал Эрдоган. - И в связи с этим мы сказали, что давайте предпримем все необходимые шаги для удовлетворения оборонных потребностей нашей стран ", - сообщил он, добавив, что новые самолеты F-16 будут способствовать развитию флота.

Анкара заказала более 100 самолетов F-35 производства Lockheed Martin Corp, но США исключили Турцию по программе в 2019 году после того, как она приобрела российские системы противоракетной обороны С-400.

Дополнение

Многолетнее партнерство между союзниками по НАТО США и Турцией пережили беспрецедентные потрясения за последние пять лет из-за разногласий в политике по отношению к Сирии, более тесных связей Анкары с Москвой, ее военно-морских амбиций в восточном Средиземноморье, обвинений США против государственного турецкого банка и нарушении прав и свобод в Турции.

Покупка Анкарой С-400 также повлекла за собой санкции США. В декабря 2020 года Вашингтон внес в черный список Управления оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников.

С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших закупок российского оружия. Но Эрдоган дал понять, что Анкара по-прежнему намерена закупить вторую партию С-400 в России, что может ухудшить существующие отношения с Вашингтоном.

Запросу на реактивные самолеты, вероятно, будет трудно получить одобрение в Конгрессе США, где в последние годы отношение к Турции резко ухудшилось.

В Конгрессе США есть поддержка обеих партий, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к дальнейшему давлению на Анкару, в первую очередь в связи с покупкой российского оружия и его репутацией в области прав человека.

Анкара заявила, что надеется на улучшение отношений при президенте США Джо Байдене.