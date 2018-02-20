Ердоган: турецькі війська найближчими днями оточать Афрін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Війська, очолювані Туреччиною, почнуть облогу сирійського міста Афрін в найближчі дні в рамках турецької операції з виведення озброєних формувань сирійських курдів з YPG (Загін народної самооборони) з регіону в північно-західній частині Сирії. Про це заявив сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Оточення центру міста Афрін швидко почнеться у найближчі дні. Таким чином, зовнішня допомога як регіону, так і місту буде відрізана, і терористична організація не матиме засобів для переговорів з будь-ким", - сказав він.
Нагадаємо, раніше правоохоронці в Туреччині затримали близько восьмиста осіб за підозрою в пропаганді терроризму через критику військової операції в місті Афрін.
Як повідомляв УНН, 20 січня генеральний штаб Туреччини оголосив про початок військової операції "Оливкова гілка" проти озброєних формувань сирійських курдів у районі Афрін на північному заході Сирії. Загони “Вільної сирійської армії”, у свою чергу, оголосили про початок наступу на позиції курдської партії PYD (“Демократичний союз”).