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Ердоган: турецькі війська найближчими днями оточать Афрін

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Війська, очолювані Туреччиною, почнуть облогу сирійського міста Афрін в найближчі дні в рамках турецької операції з виведення озброєних формувань сирійських курдів з YPG (Загін народної самооборони) з регіону в північно-західній частині Сирії. Про це заявив сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Оточення центру міста Афрін швидко почнеться у найближчі дні. Таким чином, зовнішня допомога як регіону, так і місту буде відрізана, і терористична організація не матиме засобів для переговорів з будь-ким", - сказав він.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в Туреччині затримали близько восьмиста осіб за підозрою в пропаганді терроризму через критику військової операції в місті Афрін.

Як повідомляв УНН, 20 січня генеральний штаб Туреччини оголосив про початок військової операції "Оливкова гілка" проти озброєних формувань сирійських курдів у районі Афрін на північному заході Сирії. Загони “Вільної сирійської армії”, у свою чергу, оголосили про початок наступу на позиції курдської партії PYD (“Демократичний союз”).

 

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