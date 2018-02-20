Эрдоган: турецкие войска в ближайшие дни окружат Африн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65320 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80044 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82763 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108028 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100613 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104675 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111643 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122826 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Эрдоган: турецкие войска в ближайшие дни окружат Африн

Эрдоган: турецкие войска в ближайшие дни окружат Африн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Войска, возглавляемые Турцией, начнут осаду сирийского города Африн в ближайшие дни в рамках турецкой операции по выводу вооруженных формирований сирийских курдов с YPG (Отряд народной самообороны) из региона в северо-западной части Сирии. Об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Окружение центра города Африн быстро начнется в ближайшие дни. Таким образом, внешняя помощь как региону, так и городу будет отрезана, и террористическая организация не будет иметь средств для переговоров с кем-либо", - сказал он.

Напомним, ранее правоохранители в Турции задержали около восьмисот человек по подозрению в пропаганде терроризма через критику военной операции в городе Африн.

Как сообщал УНН, 20 января генеральный штаб Турции объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии", в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз"). 

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