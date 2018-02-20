Эрдоган: турецкие войска в ближайшие дни окружат Африн

"Окружение центра города Африн быстро начнется в ближайшие дни. Таким образом, внешняя помощь как региону, так и городу будет отрезана, и террористическая организация не будет иметь средств для переговоров с кем-либо", - сказал он.

Напомним, ранее правоохранители в Турции задержали около восьмисот человек по подозрению в пропаганде терроризма через критику военной операции в городе Африн.

Как сообщал УНН, 20 января генеральный штаб Турции объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии", в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").