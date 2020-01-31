Ердоган повідомив, за яких умов Туреччина знову введе війська у Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган в п’ятницю знову заявив про готовність Анкари запобігти нападам в зоні деескалації в сирійському Ідлібі, за версією якої в результаті атак армії Сирії гинуть мирні жителі. З таким твердженням турецький лідер виступив в п’ятницю в Анкарі, трансляцію вів телеканал NTV, пише УНН.
“Якщо в Ідлібі ненормалізується, то ми перейдемо до дій. Ми щиро хочемо домогтися стабільності в Сирії. Політичний процес повинен бути реалізований швидко і справедливо. Ми не будемо соромитися робити для цього все, що буде потрібно, в тому числі застосовувати військову силу”, — сказав Ердоган.
Він також нагадав, що “Туреччина не може залишатися байдужою до ситуації в Сирії, в тому числі в Ідлібі”.
Раніше агентство Reuters, посилаючись на Ердогана, повідомило про готовність Туреччини до нової військової операції в Сирії через загострення ситуації в Ідлібі.
30 січня Рада національної безпеки Туреччини за підсумками засідання під головуванням Ердогана, яке тривало чотири з половиною години, заявив, що Анкара має намір вжити додаткових заходів, щоб зупинити напади на мирних жителів в сирійській зоні деескалації “Ідліб”. Однак в Радбезі не пояснив, чи про які саме додаткові заходи йде мова.
Додамо, раніше Ердоган заявив про початок відправки до Лівії турецьких військових.