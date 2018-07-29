Ердоган анонсував чотиристоронній саміт щодо Сирії

“7 вересня в Стамбулі буде саміт РФ, Німеччини, Франції та Туреччини, подивимося, що ми можемо зробити”, — сказав Ердоган.

Як зазначає газета Vatan, Ердоган також заявив, що, крім цієї зустрічі в Стамбулі, відбудеться саміт РФ, Туреччини та Ірану в Тегерані. “Звичайно, ми продовжимо нашу співпрацю з Росією поза саміту в Стамбулі. Після самітів у Сочі і Анкарі аналогічний захід пройде в Тегерані. Тоді у нас буде можливість обговорити усі ці теми”, — підкреслив президент Туреччини.

У той же час Ердоган запевнив, що сподівається продовжувати співпрацю в рамках Астанінського формату, наступна зустріч у рамках якого намічена на 30-31 липня. На чотиристоронньої зустрічі, пояснив турецький лідер, окрім Сирії буде також обговорюватися і ситуація в сусідньому з нею Іраку і у на Близькому Сході.

Нагадаємо, Туреччина має намір звернутися до Міжнародного арбітражного суду, якщо США відмовляться постачати придбані Анкарою винищувачі п’ятого покоління F-35.