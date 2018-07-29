Эрдоган анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии

“7 сентября в Стамбуле будет саммит РФ, Германии, Франции и Турции, посмотрим, что мы можем сделать”, — сказал Эрдоган.

Как отмечает газета Vatan, Эрдоган также заявил, что, кроме этой встречи в Стамбуле состоится саммит РФ, Турции и Ирана в Тегеране. “Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с Россией вне саммита в Стамбуле. После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы”, — подчеркнул президент Турции.

В то же время Эрдоган заверил, что надеется продолжать сотрудничество в рамках Астанинского формата, следующая встреча в рамках которого намечена на 30-31 июля. На четырехсторонней встречи, пояснил турецкий лидер, кроме Сирии будет также обсуждаться и ситуация в соседнем с ней Ираке и в на Ближнем Востоке.

Напомним, Турция намерена обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять приобретенные Анкарой истребители пятого поколения F-35.