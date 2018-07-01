Ер-Ріяд не давав Трампу обіцянок збільшити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд в бесіді з президентом США Дональдом Трампом не давав гарантій наростити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

“Як сказав саудівський чиновник високого рангу, королівство не давало чітких обіцянок Трампу, але запевнило США, що має можливість задовольнити попит”, — йдеться в матеріалі. Ім’я джерела не розкривається. На початку червня газета представила оцінки, згідно з якими Саудівська Аравія наростила видобуток приблизно до 10 млн барелів на добу. У матеріалі наголошується, що Ер-Ріяд теоретично може досягти рівня видобутку в 12,5 млн барелів на добу, проте підтримувати його здатний лише протягом нетривалого часу.

У статті наводяться слова іншого джерела, який зазначив: “Саудівська Аравія насправді не хотіла б перевищувати рівень в 11 млн барелів на день і не збирається нарощувати поточні потужності видобутку. Це дорого”.

Як повідомляв УНН, Іран розцінив прохання Трампа як пропозицію Саудівській Аравії вийти з ОПЕК.

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