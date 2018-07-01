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Эр-Рияд не давал Трампу обещаний увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Эр-Рияд не давал Трампу обещаний увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Киев  •  УНН

 • 13342 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в беседе с президентом США Дональдом Трампом не давал гарантий нарастить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает УНН.

“Как сказал саудовский чиновник высокого ранга, королевство не давало четких обещаний Трампу, но заверило США, что имеет возможность удовлетворить спрос”, — говорится в материале. Имя источника не раскрывается. В начале июня газета представила оценки, согласно которым Саудовская Аравия нарастила добычу примерно до 10 млн баррелей в сутки. В материале отмечается, что Эр-Рияд теоретически может достичь уровня добычи в 12,5 млн баррелей в сутки, однако поддерживать его способен лишь в течение непродолжительного времени.

В статье приводятся слова другого источника, который отметил: “Саудовская Аравия на самом деле не хотела бы превышать уровень в 11 млн баррелей в день и не собирается наращивать текущие мощности добычи. Это дорого”.

Как сообщал УНН, Иран расценил просьбу Трампа как предложение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК.

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