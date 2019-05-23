Епіфаній завтра проведе Синод
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. Про це УНН повідомили у прес-службі ПЦУ.
Подія розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.
Раніше повідомлялося про плани провести Синод 24 травня. На порядку денному Синоду, ймовірно, буде церковна єдність.
Як повідомляв УНН, Святійший патріарх Філарет підняв питання існування Київського патріархату Української православної Церкви.
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