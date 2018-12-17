Епіфаній розповів про статус очільника УПЦ МП після Об'єднавчого собору
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Предстоятель Православної церкви в Україні митрополит Епіфаній заявив, що після Об'єднавчого собору митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
“Вселенський патріарх адресував лист особисто митрополиту Онуфрію, в якому було чітко сказано про те, що після Об’єднавчого собору, обрання предстоятеля цієї об’єднаної церкви, митрополита Київського, він автоматично стає канонічним митрополитом Київським. Від того часу, відповідно, не може існувати двох митрополитів Київських. Відповідно, митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні”, — сказав він журналістам.
Митрополит також додав, що парафії УПЦ Московського патріархату “перебувають у лоні Російської православної церкви, маючи українську реєстрацію”.
“Ми закликаємо після 15 грудня, собору, всіх наших співбратів із Московського патріархату прилучатися до Єдиної православної української церкви... Але ми повинні найперше показати нашу єдність будувати церкву на засадах любові, взаєморозуміння, братнього ставлення, бо зараз є багато тих, хто бажає перейти до Єдиної православної церкви, але вони перелякані. Вони до кінця не вірили і, напевно, зараз ще не вірять і сумніваються, що ця справа буде до кінця завершена. Але ми довели, ми об’єднались”, — додав предстоятель Православної церкви в Україні.
Нагадуємо, Вселенський патріарх офіційно запросив митрополита Епіфанія для вручення томосу.