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Епифаний рассказал о статусе главы УПЦ МП после Объединительного собора

Киев • УНН

 • 13642 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Предстоятель Православной церкви в Украине митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.

Епифаний рассказал о статусе главы УПЦ МП после Объединительного собора

“Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрание предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине”, — сказал он журналистам.

Митрополит также добавил, что приходы УПЦ Московского патриархата “находятся в лоне Русской Православной Церкви, имея украинскую регистрацию”.

“Мы призываем после 15 декабря, собора, всех наших собратьев из Московского патриархата приобщаться к Единой православной украинской церкви... Но мы должны прежде показать наше единство строить церковь на основе любви, взаимопонимания, братского отношения, потому что сейчас есть много желающих перейти к Единой православной церкви, но они испуганы. Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились”, — добавил предстоятель Православной церкви в Украине.

Напоминаем, Вселенский патриарх официально пригласил митрополита Епифания для вручения томоса.

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