Епіфаній розповів, чи працюватимуть церкви під час локдауну

"Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально... Якщо ми будемо насправді відповідальними, то побачимо, що поступово хвороба буде спадати. Як зараз ми бачимо, що був такий сплеск певний, майже до 20 тисяч, а зараз в межах 10-12 тисяч...Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки це (локдаун і пов’язані з ним заходи — ред.) буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно”, — сказав митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.