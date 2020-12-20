Епифаний рассказал, будут ли работать церкви во время локдауна

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинный ограничений, которые введены украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно... Если мы будем на самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать. Как сейчас мы видим, что был такой всплеск определенный, почти до 20 тысяч, а сейчас в рамках 10-12 тысяч... Часть времени будет проведено без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это (локдаун и связанные с ним мероприятия - ред.) будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", - сказал митрополит Епифаний.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.