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Епіфаній про агресивну поведінку Росії: закликаємо не боятися

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Православна церква України перед обличчям воєнної загрози з боку Росії закликає українців не боятися, сказав предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“Ми з вами говоримо зараз про два фронти. Ми говоримо про коронавірус, він бентежить вже увесь світ понад рік. Але українці перебувають у стані війни вже понад сім років. І зараз ми бачимо, що Росія в особі президента Путіна намагається внести в українське суспільство цей вірус страху. Вірус страху руйнує зсередини. Коли людина налякана, коли вона в стані паніки, тоді легко маніпулювати, а особливо інформаційно маніпулювати. І ми як церква закликаємо не боятися”, — наголосив він.

Додамо

За словами Епіфанія, якщо ми зуміли зберегти єдність України у 2014 році, коли в нас практично не було потужної армії, то зараз ми маємо потужну українську армію, яку оцінюють міжнародні фахівці як одну з найкращих і найбільш боєздатних армій у Європі.

“Звичайно, ми покладаємо надію найперше на Бога, але ми також будемо до кінця захищати нашу Богом дану українську землю. Тому що це наша земля. Ми не проявляємо агресії. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. І тому не повинно панувати страху, особливо в цей час. Це йде тільки нагнітання ситуації”, — сказав глава ПЦУ.

Він також наголосив, коли ми єдині, коли з нами солідарний весь вільний світ, то агресор починає відступати.

“І якщо все ж таки він надумає щось лихе стосовно України, то я думаю, що ми все ж таки врешті-решт переможемо і цю агресію”, — прокоментував він рішення Росії почати відведення своїх військ від кордонів України.

Контекст

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, — сказав Шойгу в четвер у окупованому українському Криму на нараді про підсумки дій військ ЮВО і ПДВ в ході раптових перевірок.

Міністр поставив завдання “Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ”.

Нарощування військ РФ біля кордонів України

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.

Раніше представник Кремля неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

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