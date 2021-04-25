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Епифаний об агрессивном поведении России: призываем не бояться

Епифаний об агрессивном поведении России: призываем не бояться

Киев  •  УНН

 • 19485 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Православная церковь Украины перед лицом военной угрозы со стороны России призывает украинцев не бояться, сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"Мы с вами говорим сейчас о двух фронтах. Мы говорим о коронавирусе, он смущает уже весь мир больше года. Но украинцы находятся в состоянии войны уже более семи лет. И сейчас мы видим, что Россия в лице президента Путина пытается внести в украинское общество этот вирус страха. Вирус страха разрушает изнутри. Когда человек напуган, когда она в состоянии паники, тогда легко манипулировать, особенно информационно манипулировать. И мы как церковь призываем не бояться", - подчеркнул он.

Добавим

По словам Епифания, если мы сумели сохранить единство Украины в 2014 году, когда у нас практически не было мощной армии, то сейчас мы имеем мощную украинскую армию, которая оценивается международные специалисты как одну из лучших и наиболее боеспособных армий в Европе.

"Конечно, мы возлагаем надежду прежде всего на Бога, но мы также будем до конца защищать нашу Богом данную украинскую землю. Потому что это наша земля. Мы не проявляем агрессии. Мы хотим быть хозяевами в своем доме. И поэтому не должен господствовать страх, особенно в это время. Это идет только нагнетании ситуации", - сказал глава ПЦУ.

Он также отметил, когда мы едины, когда с нами солидарен весь свободный мир, то агрессор начинает отступать.

"И если все же он надумает что-то плохое в отношении Украины, то я думаю, что мы все же в конце концов победим и эту агрессию", - прокомментировал он решение России начать отвод своих войск от границ Украины.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

“Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах”, — сказал Шойгу в четверг в оккупированном украинском Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и СВО в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу “Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск”.

Наращивание войск РФ у границ Украины

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ объясняли передвижения войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

Ранее представитель Кремля неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

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