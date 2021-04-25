Епифаний об агрессивном поведении России: призываем не бояться

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"Мы с вами говорим сейчас о двух фронтах. Мы говорим о коронавирусе, он смущает уже весь мир больше года. Но украинцы находятся в состоянии войны уже более семи лет. И сейчас мы видим, что Россия в лице президента Путина пытается внести в украинское общество этот вирус страха. Вирус страха разрушает изнутри. Когда человек напуган, когда она в состоянии паники, тогда легко манипулировать, особенно информационно манипулировать. И мы как церковь призываем не бояться", - подчеркнул он.

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По словам Епифания, если мы сумели сохранить единство Украины в 2014 году, когда у нас практически не было мощной армии, то сейчас мы имеем мощную украинскую армию, которая оценивается международные специалисты как одну из лучших и наиболее боеспособных армий в Европе.

"Конечно, мы возлагаем надежду прежде всего на Бога, но мы также будем до конца защищать нашу Богом данную украинскую землю. Потому что это наша земля. Мы не проявляем агрессии. Мы хотим быть хозяевами в своем доме. И поэтому не должен господствовать страх, особенно в это время. Это идет только нагнетании ситуации", - сказал глава ПЦУ.

Он также отметил, когда мы едины, когда с нами солидарен весь свободный мир, то агрессор начинает отступать.

"И если все же он надумает что-то плохое в отношении Украины, то я думаю, что мы все же в конце концов победим и эту агрессию", - прокомментировал он решение России начать отвод своих войск от границ Украины.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

“Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах”, — сказал Шойгу в четверг в оккупированном украинском Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и СВО в ходе внезапных проверок.