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Епіфаній: попередня влада ставилася до церкви більш відповідально

Епіфаній: попередня влада ставилася до церкви більш відповідально

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Голова ПЦУ митрополит Епіфаній зазначив, що попередня українська влада, за президентства Петра Порошенка, більш відповідально ставилася до церкви. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.

"Відбулася зміна і парламенту і Президента і уряду. Але протягом цього часу ми бачимо таку певну відмінність між попередньою владою і владою, яка зараз є в Україні. Тобто попередня влада більш ставилася відповідально до церкви. Зараз ми маємо також добрі стосунки з українською владою, немає якогось втручання, але на місцях і немає інколи такого сприяння і певної допомоги", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком.

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