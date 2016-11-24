Епідемію грипу на Волині очікують у грудні

За його словами, в області спостерігають підвищення захворюваності на респіраторні інфекції, але не надто стрімке — в жодному з районів досі не перевищили епідпоріг.

Епідемію на Волині очікують в грудні. В зоні ризику перебувають 250 тис. осіб, але щеплення всього зробили 2-2,5 тис. Днями область має отримати другу партію вакцини, гострої потреби в якій поки немає.

Нагадаємо, протягом тижня до лікарень Дніпропетровщини звернулося понад 16 тис. людей, хворих на ГРВІ та застуду.