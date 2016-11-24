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Епідемію грипу на Волині очікують у грудні

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Понад 300 випадків захворювання на грип і ГРВІ зафіксували епідеоміологи протягом останнього тижня у Волинській області. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк, передає кореспондент УНН.

Епідемію грипу на Волині очікують у грудні

За його словами, в області спостерігають підвищення захворюваності на респіраторні інфекції, але не надто стрімке — в жодному з районів досі не перевищили епідпоріг.

Епідемію на Волині очікують в грудні. В зоні ризику перебувають 250 тис. осіб, але щеплення всього зробили 2-2,5 тис. Днями область має отримати другу партію вакцини, гострої потреби в якій поки немає.

Нагадаємо, протягом тижня до лікарень Дніпропетровщини звернулося понад 16 тис. людей, хворих на ГРВІ та застуду.

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