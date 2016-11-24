Эпидемию гриппа в Волынской области ожидают в декабре
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Более 300 случаев заболевания гриппом и ОРВИ зафиксировали эпидеомиологи в течение последней недели в Волынской области. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Игорь Ващенюк, передает корреспондент УНН.
По его словам, в области наблюдается повышение заболеваемости респираторными инфекциями, но не слишком стремительное - в одном из районов до сих пор не превысили эпидпорог.
Эпидемию в Волынской области ожидают в декабре. В зоне риска находятся 250 тыс. человек, но прививки всего сделали 2-2,5 тыс. На днях область должны получить вторую партию вакцины, острой необходимости в которой пока нет.
Напомним, в течение недели в больницы Днепропетровской области обратилось более 16 тыс. человек , больных ОРВИ и простудой.