Эпидемию гриппа в Волынской области ожидают в декабре

По его словам, в области наблюдается повышение заболеваемости респираторными инфекциями, но не слишком стремительное - в одном из районов до сих пор не превысили эпидпорог.

Эпидемию в Волынской области ожидают в декабре. В зоне риска находятся 250 тыс. человек, но прививки всего сделали 2-2,5 тыс. На днях область должны получить вторую партию вакцины, острой необходимости в которой пока нет.

Напомним, в течение недели в больницы Днепропетровской области обратилось более 16 тыс. человек , больных ОРВИ и простудой.