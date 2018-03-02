Епідемія кору загрожує окупованим районам Донецької та Луганської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Епідемія кору загрожує тимчасово окупованим регіонам Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Так, повідомляється, що російське командування на Донбасі намагається приховати спалахи інфекційних захворювань в так званих підрозділах російсько-окупаційних військ. Ситуація з наданням медичних послуг на окупованих територіях є критичною.
На сьогоднішній день медичної допомоги потребує більше трьох десятків бойовиків так званих окремої артилерійської бригади та 3 мотострілецької бригади 1 АК.
"Зважаючи на те, що різноманітні інфекційні хвороби ширяться серед "боєвого братства" з геометричною прогресією можна з певною долею ймовірність припустити, що це лише початок епідемії", - повідомляє штаб АТО.
Нагадаємо, 28 лютого в МОЗ повідомляли, що розпочалась доставка додаткових 220 тисяч доз вакцини від кору в регіони України.