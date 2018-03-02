Эпидемия кори угрожает оккупированным районам Донецкой и Луганской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Эпидемия кори угрожает временно оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так, сообщается, что российское командование на Донбассе пытается скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск. Ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической.
На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков боевиков так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК.
"Учитывая то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - сообщает штаб АТО.
Напомним, 28 февраля в Минздраве сообщали, что началась доставка дополнительных 220 тыс. доз вакцины от кори в регионы Украины.