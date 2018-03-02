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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53516 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64140 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Эпидемия кори угрожает оккупированным районам Донецкой и Луганской областей

Эпидемия кори угрожает оккупированным районам Донецкой и Луганской областей

Киев  •  УНН

 • 12069 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Эпидемия кори угрожает временно оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так, сообщается, что российское командование на Донбассе пытается скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск. Ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической.

На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков боевиков так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК.

"Учитывая то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - сообщает штаб АТО.

Напомним, 28 февраля в Минздраве сообщали, что началась доставка дополнительных 220 тыс. доз вакцины от кори в регионы Украины.

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