Епідемія грипу в Києві пішла на спад – О.Рубан
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На сьогодні ситуація із захворюваністю грипом по Києву поступово нормалізується, проте Киянам ще варто очікувати на другу хвилю захворюваності, але вже грипом групи В. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві Олег Рубан.
"Ситуація хороша, грип йде на спад. Ситуація йде до нормалізації, вже нижче епідпорогу на 38%. У всіх районах Києва всі навчальні заклади відкриті", - розповів він.
Проте він застеріг, що в лютому ще варто очікувати на незначну циркуляцію грипу групи В.
За словами О.Рубана, з початку всього періоду захворюваності на грип в Києві не померло жодної особи.
Нагадаємо, за даними МОЗ, за період з 9 до 15 січня в Україні від грипу померло шестеро осіб.
Як повідомляв УНН, станом на 23 січня епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ залишається перевищеним у чотирьох областях України - Закарпатській, Дніпропетровській, частково у Рівненській і Кіровоградській.