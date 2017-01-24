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Епідемія грипу в Києві пішла на спад – О.Рубан

Епідемія грипу в Києві пішла на спад – О.Рубан

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. На сьогодні ситуація із захворюваністю грипом по Києву поступово нормалізується, проте Киянам ще варто очікувати на другу хвилю захворюваності, але вже грипом групи В. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві Олег Рубан.

"Ситуація хороша, грип йде на спад. Ситуація йде до нормалізації, вже нижче епідпорогу на 38%. У всіх районах Києва всі навчальні заклади відкриті", - розповів він.

Проте він застеріг, що в лютому ще варто очікувати на незначну циркуляцію грипу групи В.

За словами О.Рубана, з початку всього періоду захворюваності на грип в Києві не померло жодної особи.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за період з 9 до 15 січня в Україні від грипу померло шестеро осіб.

Як повідомляв УНН, станом на 23 січня епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ залишається перевищеним у чотирьох областях України - Закарпатській, Дніпропетровській, частково у Рівненській і Кіровоградській.

Українські Національні Новини

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