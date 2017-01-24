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Эпидемия гриппа в Киеве пошла на спад - О.Рубан

Киев • УНН

 • 10548 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На сегодня ситуация с заболеваемостью гриппом по Киеву постепенно нормализуется, однако Киевлянам еще стоит ожидать вторую волну заболеваемости, но уже гриппом группы В. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Ситуация хорошая, грипп идет на спад. Ситуация идет к нормализации, уже ниже эпидпорога на 38%. Во всех районах Киева все учебные заведения открыты", - рассказал он.

Однако он предостерег, что в феврале еще стоит ожидать незначительную циркуляцию гриппа группы В.

По словам О.Рубана, с начала всего периода заболеваемости гриппом в Киеве не умерло ни одного человека.

Напомним, по данным Минздрава, за период с 9 по 15 января в Украине от гриппа умерло шесть человек .

Как сообщал УНН, по состоянию на 23 января эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ остается превышенным в четырех областях Украины - Закарпатской, Днепропетровской, частично в Ровенской и Кировоградской.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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