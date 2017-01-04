Епідеміологічний поріг на Рівненщині перевищений на 30%
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 січня. УНН. На 30% перевищений епідемічний поріг на грип і ГРВІ на Рівненщині. Про це УНН повідомили у “Рівненському обласному лабораторному центрі МОЗ України”.
Там уточнили, що найгірша ситуація в 3 районах — Березівському, Дубровицькому та Рівненському.
З початку епідемії в області захворіли майже 13 тисяч осіб. Однак уже цього тижня кількість хворих зменшилася через карантинні заходи.
Перед Новим роком епідеміологічний поріг в області був перевищений вдвічі.