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Эпидемиологический порог в Ровенской области превысили на 30%

Эпидемиологический порог в Ровенской области превысили на 30%

Киев • УНН

 • 11143 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. На 30% превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Ровенской области. Об этом сообщили УНН в "Ровенском областном лабораторном центре Минздрава Украины".

Там уточнили, что наихудшая ситуация в 3 районах - Березовском, Дубровицком и Ровенском.

С начала эпидемии в области заболели почти 13 000 человек. Однако уже на этой неделе количество больных уменьшилось из-за карантинных мероприятий.

Перед Новым годом эпидемиологический порог в области был превышен вдвое.

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