Эпидемиологический порог в Ровенской области превысили на 30%
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. На 30% превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Ровенской области. Об этом сообщили УНН в "Ровенском областном лабораторном центре Минздрава Украины".
Там уточнили, что наихудшая ситуация в 3 районах - Березовском, Дубровицком и Ровенском.
С начала эпидемии в области заболели почти 13 000 человек. Однако уже на этой неделе количество больных уменьшилось из-за карантинных мероприятий.
Перед Новым годом эпидемиологический порог в области был превышен вдвое.