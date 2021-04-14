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Епідеміолог: стабілізувати ситуацію з COVID-19 складно через постійні зміни коронавірусу

Епідеміолог: стабілізувати ситуацію з COVID-19 складно через постійні зміни коронавірусу

Київ • УНН

 • 17425 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Епідеміолог та експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград в ефірі телеканалу НАШ розповіла про те, чому відбуваються підйоми захворювання та як уникнути четвертої хвилі COVID-19 в Україні. Про це повідомляє УНН.

Так, епідеміолог прогнозує, що четверта хвиля COVID-19 може бути після Пасхи та травневих свят. Головною проблемою чергового зростання захворюваності вона вважає недотримання людьми ефективних правил адаптивного карантину МОЗ, а також високу здатність коронавірусу до постійних змін.

Цитата:

"Йдуть дуже серйозні зміни властивостей патогену – вірусу. І це є визначальний чинник, який не дає можливості у світі хоча б стабілізувати ситуацію, я не кажу вже мінімізувати прояви пандемії. Якби був стабільний патоген, уже б сьогодні дали раду саме завдяки дуже гарно організованим протиепідеміологічним заходам", - пояснила вона.

Деталі

Саме тому Наталія Виноград наголосила на важливості дотримання протиепідемічних заходів українцями в умовах адаптивного карантину, запровадженого Міністерством охорони здоров'я.

"Найважливіше – це протиепідеміологічні заходи, це дійсно обмеження. (…) Скрізь виникають проблеми з дотриманням", - вважає епідеміолог.

Вона окремо підкреслила ефективність заходів МОЗ, а також зауважила, що зараз всі країни стикаються з однаковими проблемами з протидії COVID-19.

"Українці зробили гарну справу. І хочу сказати, що не ми одні маємо ту біду. Подивіться, чехи просили сусідню державу забрати хворих, бо у них не було кисню. Португалія просила забрати, тому що в них не було кисню. У нас є все, що треба", - резюмувала вона.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія йде на спад. В Україні за його словами зменшилася кількість госпіталізованих з COVID-19. Міністр зазначив особливу заслугу лікарів в приборканні епідемії, а також ефективність адаптивного карантину, введеного МОЗ. 

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії. 

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