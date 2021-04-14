Эпидемиолог: стабилизировать ситуацию с COVID-19 сложно из-за постоянных изменений коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград в эфире телеканала НАШ рассказала о том, почему происходят подъемы заболевания и как избежать четвертой волны COVID-19 в Украине. Об этом сообщает УНН.
Так, эпидемиолог прогнозирует, что четвертая волна COVID-19 может быть после Пасхи и майских праздников. Главной проблемой очередного роста заболеваемости она считает несоблюдение людьми эффективных правил адаптивного карантина Минздрава, а также высокую способность коронавируса к постоянным изменениям.
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"Идут очень серьезные изменения свойств патогена - вируса. И это определяющий фактор, который не дает возможности в мире хотя бы стабилизировать ситуацию, я не говорю уже минимизировать проявления пандемии. Если бы был стабильный патоген, уже бы сегодня дали совет именно благодаря очень хорошо организованным противоэпидемиологическим мерам", - пояснила она.
Детали
Именно поэтому Наталья Виноград подчеркнула важность соблюдения противоэпидемических мероприятий украинцами в условиях адаптивного карантина, введенного Министерством здравоохранения.
"Самое важное - это противоэпидемические мероприятия, это действительно ограничения. (...) Везде возникают проблемы с соблюдением", - считает эпидемиолог.
Она отдельно подчеркнула эффективность мер Минздрава, а также отметила, что сейчас все страны сталкиваются с одинаковыми проблемами по противодействию COVID-19.
"Украинцы сделали хорошее дело. И хочу сказать, что не мы одни имеем эту беду. Посмотрите, чехи просили соседнее государство забрать больных, потому что у них не было кислорода. Португалия просила забрать, потому что у них не было кислорода. У нас есть все, что надо", - резюмировала она.
Дополнение
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад. В Украине по его словам уменьшилось количество госпитализированных с COVID-19. Министр отметил особую заслугу врачей в обуздании эпидемии, а также эффективность адаптивного карантина, введенного Минздравом.
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.